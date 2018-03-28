المتهم بالهجوم على مسجد في كيبك يقر بجريمته

اعترف الطالب الجامعي الكندي السابق ألكسندر بيسونيه الأربعاء بقتله ستة رجال كانوا يصلون في مسجد بكيبك سيتي في يناير/ كانون الثاني 2017 . وكان المتهم بتنفيذ هذا الهجوم الدامي قد انكر جريمته امام المحكمة لدى اعتقاله ليتفادى المحاكمة في واحدة من حوادث إطلاق النار الجماعية النادرة الحدوث في البلاد.
وأبلغ ألكسندر بيسونيه الأربعاء محكمة كيبك سيتي بأنه يريد تغيير إقراره السابق والذي قال فيه إنه غير مذنب.
وأعلن القاضي أنه مذنب في ست اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وست اتهامات بالشروع في القتل.
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ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث في البداية بأنه هجوم إرهابي، بيد أن المدعين لم يوجهوا اتهاما إلى بيسونيه بالإرهاب. ووصفت الشرطة بيسونيه على أنه "مهاجم منفرد".
وحوادث إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث في كندا، حيث قوانين حمل السلاح مشددة بالمقارنة مع الولايات المتحدة.