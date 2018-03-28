أسبوع الموضة العربية يدخل تاريخ السعودية

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، سينظم أسبوع الأزياء العربية في العاصمة الرياض.
أسبوع الموضة العربية سيبدأ من العاشر وحتى 14 من نيسان/أبريل المقبل في فندق ريتز-كارلتون في العاصمة الرياض.
وسيشارك فيه أسماء كبيرة في عالم الأزياء العالمية والعربية وستتخلله جلسات نقاش وأداء لفرقة الباليه الروسية.
هذا الحدث نظمه مجلس الأزياء العربي الذي افتتح مكتبه الاقليمي في العاصمة السعودية أواخر العام الماضي. المجلس يمثل 22 دولة عربية عضوة في جامعة الدول العربية. وقد عينت الأميرة نورة بن فيصل آل سعود رئيسة شرف للمكتب.
وكان من المقرر عقد هذا المهرجان للأزياء بين 26 و31 آذار/مارس الجاري لكن أعضاء مجلس الإدارة المنظمة له أكدوا تأجيله حتى شهر نيسان/أبريل المقبل. وقد أوضح المجلس الى أن أسباب التأجيل مرتبطة بالترتيبات العملية له وبإصدار تأشيرات دخول لبعض المصممين.