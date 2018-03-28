مع التطور التكنولوجي تزداد قدرات الشرطة الصينية على مراقبة الأوضاع بفضل الأنظمة الأمنية الذكية التي تسعى السلطات إلى تعميمها على مستوى كامل التراب الصيني.
سكاي نت: برنامج أمني صيني للمراقبة بقدرات مخيفة
سكاي نت: برنامج أمني صيني للمراقبة بقدرات مخيفة
في وقت سابق من هذا العام، أكدت الشرطة الصينية في إقليم تشنغتشو عن استخدامها لنظارات تعمل بالمسح الضوئي للتعرف على وجوه المسافرين في محطات القطار. هذا الإجراء ساعد الشرطة في توقيف ثلاثة وثلاثين شخصا، سبعة منهم كانوا مرتبطين بقضايا جنائية خطيرة مثل الاتجار بالبشر أو الفرار من العدالة بسبب ارتكاب جرائم، وستة وعشرين آخرين كانوا يتنقلون بوثائق مزورة.
وتواصل الحكومة الصينية مساعيها الرامية إلى بناء قاعدة بيانات تسهل الوصول إلى المعلومات الخاصة بجميع سكان الصين الذين يصل تعدادهم إلى مليار وثلاثمائة مليون نسمة.
وقد تمّ بالفعل اعتماد نظام "سكاي نت" في 16 مدينة ومقاطعة صينية حسب صحيفة "غلوبال تايمز" التي أكدت أنّ الهدف من تبني النظام الجديد يكمن في مساعدة الشرطة على توقيف المجرمين، وبالتالي ضمان أمن المواطنين خاصة في ظلّ تنامي التهديدات الإرهابية.
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وبإمكان نظام "سكاي نت" تحديد وجوه الأشخاص بدقة كبيرة وتحت أيّ مستوى ضوئي، كما أن تحديد الصورة تؤخذ من زوايا مختلفة. ومن بين النقاط الإيجابية لنظام "سكاي نت" نجد السرعة حيث يمكن للنظام إجراء مسح لوجوه جميع الصينيين في غضون ثانية واحدة فقط، بينما يستغرق الأمر لمسح وجوه جميع سكان العالم ثانيتين حسب صحيفة "غلوبال تايمز"، التي أكدت أنّ نسبة دقة نظام "سكاي نت" تصل إلى 99.8 في المائة.
حسب بيانات لوزارة الداخلية الصينية فقد تمكنت الشرطة بفضل نظام "سكاي نت" من اعتقال أكثر من 2000 شخص كانوا فارين من العدالة. صحيفة "غلوبال تايمز" ونقلا عن خبراء أكدت أنّ النظام يخضع لإشراف كاف لمنع انتهاكات الحريات الفردية.