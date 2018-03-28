كيم جونغ أون يزور بكين والأخيرة تقول إنه تعهّد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

قالت الصين اليوم، الأربعاء، إنها حصلت على تعهد من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وذلك خلال اجتماع تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وعد بأن تعزز بلاده صداقتها مع جارتها المعزولة.

وبعد يومين من التكهنات، أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن جونغ أون زار بكين والتقى مع شي خلال ما وصفتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأنها زيارة غير رسمية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.