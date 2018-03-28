مطالب بالتحقيق حول تعرض لاعبي فرنسا لهتافات عنصرية في روسيا

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل بالتحرك لوقف العنصرية ضد لاعبي كرة القدم السود وذلك بعد تعرض لاعبا المنتخب الفرنسي بول بوجبا وموسى ديمبيلي لهتافات عنصرية خلال لقاء منتخبهم الودي ضد روسيا يوم الثلاثاء.
وطبقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، تعرض اللاعبان أصحاب البشرة السمراء لهتافات عنصرية أثناء المباراة التي أقيمت بمدينة سان بطرسبرج الروسية وانتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقالت فليسيل في تغريدة لها على تويتر: "لا يوجد مكان للعنصرية بملاعب كرة القدم. يجب علينا أن نعمل سوياً على المستوى الأوروبي والدولي لوضع حد لمثل هذا السلوك غير المقبول".
إقرأ أيضاً:
آيسلندا تقاطع مونديال روسيا دبلوماسيا بسبب قضية تسميم سكريبال
جونسون يقول إن بوتين سيستغل كأس العالم مثلما فعل هتلر.. وموسكو ترد
وقالت المنظمة الأوروبية ضد العنصرية (فارى) إن ما يحدث يجب أن يحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبدء في إجراءات تعمل على إنهاء العنصرية بملاعب كرة القدم.
وتستضيف روسيا فعاليات كأس العالم لكرة القدم بدءاً من الرابع عشر من حزيران-يونيو المقبل وسط مخاوف من المجتمع الرياضي الدولي بشأن العنصرية والأمن خلال البطولة.
ويشتهر الجمهور الروسي بالعنف والهتافات العنصرية حيث واجه نادي زينيت سان بطرسبرج عقوبات أوروبية في مناسبتين قامت خلالهما جماهيره بتوجيهات هتافات عنصرية ضد لاعبي وجماهير أندية ألمانية ومقدونية.