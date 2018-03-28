إغلاق مراكز الاقتراع بآخر أيام الانتخابات المصرية وغرامات للمقاطعين

أغلقت في وقت متأخر من يوم الأربعاء أبواب مراكز الاقتراع، في آخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، بعدما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تمديد التصويت لساعة إضافية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن تمديد فتح أبواب مراكز الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء بدلاً من الموعد المقرر لإغلاقها في التاسعة مساء.

وقالت مصادر عاملة بعدد من اللجان الانتخابية المصرية ليورونيوز إن يوم الأربعاء شهد إقبالاً متزايداً من الناخبين مقارنة بأول وثاني أيام الاقتراع.

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غرامات للمقاطعين

وقال رئيس هيئة الانتخابات المستشار لاشين إبراهيم للتلفزيون المصري إن هناك إجراءات ستتبع عقب الانتهاء من العملية الانتخابية لتوقيع عقوبة الغرامة المالية على كل من ورد اسمه بكشوف الناخبين ولم ينتخب.

وأضاف: "سيتم مراجعة كشوف الناخبين وسيتضح منها من لم يشارك، ومن لم يدل بصوته سيُحرر محضراً من قبل الهيئة ضده وسيرسل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وينص القانون المصري المنظم للانتخابات الرئاسية على معاقبة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات بغير عذر بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

وعلى الرغم من عدم تطبيق تلك الغرامات على المقاطعين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014 وانتخابات البرلمان المصري عام 2015، إلا أن المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، قال لوسائل إعلامية مصرية إن الظروف الحالية تقتضي تطبيق تلك العقوبة.

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دعاوى للمشاركة

ودأب عدد من المسؤولين المصريين على دعوة الناخبين للمشاركة بالانتخابات في ظل تقارير عن انخفاض نسب المشاركة خلال اليومين الأولين لفتح باب الاقتراع.

ووصلت الدعاوى إلى حد التحفيز المادي فأعلنت محافظة القليوبية بدلتا مصر عن أن تخصيص رحلات العمرة المجانية للمواطنين أصبح مرهوناً بتجاوز نسب التصويت بكل مركز ومدينة بالمحافظة عن 40%.

كذلك قال المحافظ محمود عشماوي إن كل إيبارشية للمسيحيين الأقباط بالمحافظة ستحصل على التمويل الحكومي المخصص بقيمة 100 ألف جنيه حال تحقيق الناخبين بمدينتها لنسبة مشاركة تتجاوز 40%.

وأخذت الدعاوى منحى آخر حين قام محافظ كفر الشيخ بالدلتا بسب من لم يشاركوا بالانتخابات خلال حوار تلفزيوني أجرته معه إحدى القنوات المصرية المحلية.

وتضم قواعد الناخبين المصريين حوالي 60 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج التصويت ونسب المشاركة به يوم 2 نيسان-إبريل وفقاً للجدول الزمني الموضوع من قبل الهيئة العليا للانتخابات.