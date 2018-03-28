الانتخابات المصرية تختتم اليوم وتوقعات بالفوز لصالح السيسي

تختتم في مصر اليوم الأربعاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا ساحقا في ظل غياب منافسة حقيقية في سباق يصفه منتقدون بأنه صوري.

وقال السيسي إنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من سنوات الاضطراب السياسي وهزيمة الإسلاميين المتشددين وإحياء دور مصر القيادي في العالم العربي.

ومنافس السيسي الوحيد هو المهندس موسى مصطفى ‏موسى رئيس حزب الغد وهو سياسي مغمور موال له، حسب "رويترز"، واضطر المنافسون الأكثر جدية لوقف مساعيهم لخوض الانتخابات فيما دعا سياسيون معارضون إلى مقاطعة الانتخابات قائلين إن القمع أبعد المرشحين المحتملين الأقوياء عن السباق.

وكان المصريون واصلوا أمس ‏الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات وذلك في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 ‏لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ، وبمعاونة 110 آلاف موظف، و‏يصوت فيها 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخباً، فيما يبلغ عدد من لهم حق ‏التصويت بجميع أرجاء البلاد 59 مليونا، و78 ألفًا و138 ناخبا‏.