هاآرتس: ترامب ونتنياهو يستغلان موجة المد الفاشي الجديد

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً قالت فيه "إن هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية خلّصت العالم من الفاشية لفترة من الزمن، وذلك بعد أن قام أدولف هتلر بتدمير القوتين الدكتاتوريتين في كل من اليابان وألمانيا نتيجة جنون العظمة الذي كان تملكه وجميع الأحزاب الفاشية في الغرب، غير أن التيارات العميقة المتغذية على الفكر الفاشي عادت وظهرت من جديد بعد نحو 80 عاماً".

ويقول الكاتب الإسرائيلي، شامي شاليف، في مقالته التي حملت عنواناً يشير بوضوح إلى قيام ترامب ونتنياهو بركوب موجة المدّ الفاشية، إنه "يكفي أن نتذكر كيف كانت أوروبا في الثلاثينات من القرن الماضي لتقدير مدى تأثير الحرب، الأنظمة الفاشية التي حكمت البلدان في جميع أنحاء أوروبا، من اليونان وكرواتيا إلى البرتغال وإسبانيا، هؤلاء جميعهم تقاسموا النزعة القومية والكراهية للآخرين واحتقار الديمقراطية والعداء لليبراليين والمثقفين".

ويمضي الكاتب إلى القول أنّ التاريخ لا يعيد نفسه ولكن الظروف المماثلة يمكن أن تؤدي إلى اتجاهات مماثلة، فتدفق اللاجئين من الدول الإسلامية الذين ينظر إليهم على أنهم إرهابيون محتملون ليسوا هم ذاتهم الملايين من الغرباء الذين تدفقوا إلى أوروبا وأمريكا قبل وبعد الحرب العالمية الأولى وكان ينظر إليهم كشيوعيين محتملين، ولكن ردود الفعل القومية السلبية التي أثارتها بين الدول المضيفة استحضرت فكرة المقارنة، مضيفاً أنه في كثير من الحالات، شجعت المؤسسات الدينية الأنظمة الاستبدادية ودعمتها، وفي بعض الأحيان شاركتها العملية الاستبدادية.