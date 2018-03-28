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كرواتيا

كرواتيا تشتري طائرات أف-16 من إسرائيل وقيمة الصفقة نصف مليون دولار

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كرواتيا تشتري طائرات أف-16 من إسرائيل وقيمة الصفقة نصف مليون دولار

كرواتيا تشتري طائرات أف-16 من إسرائيل وقيمة الصفقة نصف مليون دولار
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ستبيع إسرائيل كرواتيا طائرات مقاتلة من طراز أف-16، وهي طائرات مستخدمة ومطورة وبإمكانها أن تحلّ محلّ طائرات ميغ-21، المقاتلة القديمة لدى كرواتيا. وتمّ الإعلان عن الصفقة التي تمّ الحديث عنها خلال منتدى دافوس الاقتصادي بعد موافقة مجلس الدفاع الكرواتي على العرض الإسرائيلي.

وأعلنت الحكومة الكرواتية عن قرارها عقب اجتماع مطول مع فريق من الخبراء من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الكرواتي. وكانت الحكومة الكرواتية قد تسلمت العام الماضي 4 عروض لشراء طائرات مقاتلة جديدة، وكانت من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية ومن اليونان ومن إسرائيل، وكل هذه العروض الثلاثة تتعلق بطائرات أف-16، ثم من السويد التي عرضت طائرات جديدة طراز جي أيه أس 39 غريبن.

وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان قد أجرى زيارة إلى كرواتيا في الخريف الماضي لإجراء محادثات في هذا الشأن وتعزيز التعاون الأمني مع كرواتيا. وتقدر قيمة الصفقة لشراء 12 طائرة أف-16 مستخدمة من إسرائيل بحوالي نصف مليار دولار، سيتمّ دفعها كأقساط سنوية لعشر مرات.

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وعلى ما يبدو فإن الطائرات التي عرضتها إسرائيل قديمة وخرجت من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الماضية. ولكنها مطورة ومجهزة بأنظمة تكنولوجية حديثة، قامت بها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المحدودة، وفقا لعقد تطوير معني بالصفقة.

وبعد موافقة مجلس الدفاع الكرواتي وتوصياته، سيتعين على الحكومة الكرواتية اتخاذ قرار رسمي وتوقيع عقد مع الجانب الإسرائيلي، ومن المقرر أن تتسلم القوات الجوية الكرواتية، أول دفعة من هذه الطائرات بحلول عام 2020.

يذكر أنّ الوفد الإسرائيلي أجرى مفاوضات متقدمة مع كرواتيا، لبيعها مقاتلات أف-16، بمصادقة الولايات المتحدة، المصنعة الرسمية لهذه المقاتلات، على بيعها لطرف ثالث.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • يورونيوز