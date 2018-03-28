إسرئيل تنشر 100 قناص على الحاجز العازل لغزة تحسبا لمظاهرة تطالب بحق العودة

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في مقابلة نُشرت الأربعاء ان الجيش نشر ما يزيد عن 100 قناص على الحدود مع غزة تحسبا لمظاهرة فلسطينية حاشدة من المرتقب أن تخرج قرب الحدود.

وقال اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية إن الجيش لن يسمح "باختراق حاشد" أو يتسامح مع الإضرار بالحاجز خلال المظاهرات، مضيفا في المقابلة "لقد نشرنا ما يزيد عن مئة قناص جرى استدعاؤهم من جميع وحدات الجيش ولا سيما من القوات الخاصة". وأضاف "إذا تعرضت الأرواح للخطر فهناك إذن بإطلاق النار".