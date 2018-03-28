تبرعات بقيمة 930 مليون دولار من السعودية والإمارات لإغاثة اليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية إن كلا من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقية، لمنح 930 مليون دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة، استجابة للحاجيات الإنسانية في اليمن.
وتعهد البلدان بمنح 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق، وزيادة حجم المواد الغذائية والواردات التجارية اليمنية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأمين العام للأممي أنطونيو غوتيرس بقمر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن نصيب الإمارات من المساعدات الممنوحة يصل إلى 500 مليون دولار.
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وتوجه غوتيرس بالشكر للدول المانحة، مؤكداً أن الحل النهائي للأزمة اليمنية لن يأتي إلا عبر اتفاق سياسي شامل.
وتخوض قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات حرباً، ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باليمن منذ عام 2015، وهو ما نتج عنه مقتل ما يزيد عن 10 آلاف شخص أغلبهم من المدنيين.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت المجتمع الدولي بتوفير مِنح قدرها 3 مليار دولار، من أجل إغاثة اليمن التي أصبح أكثر من ثلاثة أرباع سكانها (22 مليون) يعتمد على المساعدات الإنسانية.