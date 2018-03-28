قال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو يوم الأربعاء إن شرطة بلاده ألقت القبض على إسبانيين للاشتباه بتورطهما بإدارة شبكة للاتجار بآثار نهبها أعضاء ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) من ليبيا.
توقيف إسبانيان تاجرا بآثار ليبية منهوبة لتمويل داعش
توقيف إسبانيان تاجرا بآثار ليبية منهوبة لتمويل داعش
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لها إن القطع الأثرية محل الاشتباه نُهبت من مناطق بشمال شرق ليبيا تضم آثاراَ رومانية وإغريقية.
وأضافت: "قاما (المشتبه بهما) بقيادة شبكة ابتاعت الأعمال المنهوبة من المواقع الأثرية عبر مجموعات ذات صلة بداعش بهدف تمويل نشاطات الجماعة الإرهابية".
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وداهمت الشرطة الإسبانية خمس مناطق بمدينة برشلونة حيث تم القبض على المشتبه بهما بالإضافة لمصادرة عدد من الأعمال الفنية الأثرية بما فيها سبع قطع فسيفساء وتابوت أثري.
وضمت منظمة اليونيسكو عام 2016 خمس مواقع أثرية بليبيا ضمن قائمة مناطق التراث العالمي المعرضة للخطر.