في تدريب للقوات الخاصة الأمريكية، شقت غواصة " يو أس أس هارتفورد" الجليد في وسط المحيط الشمالي بالقارة الأمريكية.
حالة من الفزع بسبب طفو غواصة أمريكية على سطح جليد المحيط الشمالي
حالة من الفزع بسبب طفو غواصة أمريكية على سطح جليد المحيط الشمالي
أثناء قيام القوات الخاصة في البحرية الأمريكية بتدريب وبالتحديد في الأسبوع الخامس من تدريب شاق للتعامل مع مخاطر الحروب، شقت غواصة أمريكية الجليد وصعدت على سطح المحيط الشمالي المتجمد الواقع في شمال القارة الأمريكية مما سبب حالة من الفزع بين المتدربين ظنا منهم أن الأمر خارج التدريبات المتفق عليها. وسرعان ما تعامل المتدربون مع الأمر.