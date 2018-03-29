قال سياسي كيني معارض رحّلته السلطات بالمخالفة لأمر قضائي إنه تعرض للاعتداء وتم تخديره وجره إلى طائرة متجهة إلى دبي.
معارض كيني يقول إنه تم تخديره والاعتداء عليه قبل ترحيله بالقوة إلى دبي
معارض كيني يقول إنه تم تخديره والاعتداء عليه قبل ترحيله بالقوة إلى دبي
وقال محاميه كليف أومبيتا إن موكله ميغونا ميغونا اقتيد عنوة إلى طائرة متجهة إلى الإمارات في وقت متأخر ليل الأربعاء بعد يومين من إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى بلاده.
ويمثل ترحيل ميغونا تصعيدا كبيرا في الصراع بين السلطة القضائية وحكومة الرئيس أوهورو كينياتا التي يتهمها زعماء المعارضة وآخرون بعدم احترام سلطة القضاء في المسائل السياسية.
وقال ميغونا في تغريدة على تويتر يوم الخميس إنه تم جره ووقع تحت اعتداء وتخدير خلال ترحيله عنوة.
وأضاف "أنا مريض وأحتاج علاجا... أحتاج مساعدة عاجلة هنا".
كانت السلطات الكينية قد رحلت ميغونا أول مرة في فبراير شباط قائلة إنه تنازل عن الجنسية الكينية عندما حصل على الجنسية الكندية، لكن محكمة قضت بوجوب السماح له بالعودة.
للمزيد على يورونيوز: