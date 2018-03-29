اعتقلت الشرطة المغربية شابا يشتبه بأنه ظهر في مقطع فيديو بث على الإنترنت وهو يعتدي جنسيا على فتاة في وضح النهار. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية انها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 21 عاما، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في إقليم الرحامنة في وسط البلاد. وتواصل الشرطة عمليات البحث عن الشخص الذي صور الفيديو.
المغرب: الشرطة تلقي القبض على مرتكب جريمة الإعتداء الجنسي في إقليم الرحامنة
المغرب: الشرطة تلقي القبض على مرتكب جريمة الإعتداء الجنسي في إقليم الرحامنة
وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا بشأن شريط الفيديو الذي صور جريمة الإعتداء الجنسي الذي تعرضت له فتاة في وضح النهار وأمام الملأ. الشريط تم تحميله على الإنترنت وتقاسمه بكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، ما سبّب صدمة كبيرة بين أوساط الشارع المغربي.
وأظهر شريط الفيديو الذي التقطه شخص مجهول شاب وهو يطرح فتاة على الأرض ويجردها من ثيابها ويعتدي عليها، فيما حاولت التخلص من والدفاع عن نفسها.
وخاطبت الفتاة المعتدي بينما كانت تبكي وقالت " اليس لديك أخت؟ هل ترغب في أن تتعرض أختك لهذا؟"
واستغرق الشريط المصور حوالي دقيقة كاملة وانتهى بفرار الشاب بعد ان خلع سروال الفتاة ولم يتسن من خلال الفيديو التعرف على مكان وزمان وقوع هذه الجريمة.
جرائم اغتصاب عديدة
وتناولت الصحافة المحلية هذه القضية بشكل واسع وعنونت الخبر بـ "مشهد من العنف النادر" و "صور فظيعة" وغيرها، كما دق الاعلام في المغرب ناقوس الخطر تجاه ظاهرة مضايقة النساء في الفضاء العام في البلاد.
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كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب في بيان لها أنها فتحت تحقيقاً للتعرف على هوية المعتدي وتحديد الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة.
وشهد المغرب في السنوات الأخيرة، عدة حالات اعتداء جنسي، كان أخرها حادثة وقعت في حافلة في الدار البيضاء وتم بث شريط الفيديو الذي يصور الجريمة على مواقع التواصل في أغسطس/أب المنصرم.