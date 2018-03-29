الجزائر تدعم رسميا ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

أكدت الجزائر دعمها ملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، ووافقت الرئاسة الجزائرية رسمياً على طلب المغرب انضمام النجم السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، لخضر بلومي، إلى قائمة سفراء الملف المغربي لمساندة الملف.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية ووسائل إعلام جزائرية أخرى أنّ لخضر بلومي تلقى موافقة السلطات الجزائرية لدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم. وكانت تقارير جزائرية أفادت برفض بلومي الانضمام إلى الملف المغربي؛ بسبب ما سمَّته "احتراماً لبلده"، ليأتي قرار المساندة والموافقة على انضمامه إلى الملف.
وبموافقة السلطات الجزائرية دعم جارتها المغرب ينضم لخضر بلومي، الذي يبلغ من العمر 59 عاما، إلى قائمة السفراء الذي تمّ اختيارهم لتمثيل ملف المغرب؛ وهم العاجي ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، كما يجري التفاوض مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل الترويج لملف "المغرب 2026".
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ويسود الفتور والتوتر العلاقات بين الجزائر وجارتها المغرب بسبب النزاع في إقليم الصحراء الغربية، كما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ العام 1994.
وفي 16 مارس الجاري، قدَّم المغرب رسمياً ملف ترشُّحه لاحتضان مونديال 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن المنتظر أن تستقبل الرباط خبراء "الفيفا"، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و19 أبريل المقبل.
ويتنافس المغرب، الذي تقدّم بطلب استضافة كأس العالم في آب-أغسطس الماضي، على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملفّ مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن ينظم تصويت من قبل أعضاء "الفيفا"، في يونيو-حزيران المقبل لاختيار البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم المونديال.
ويعلق المغرب آمالا كبيرة لاستضافة مونديال 2026 بعد أن فشل في تحقيق ذلك في أربع محاولات سابقة حيث قدم ملفات ترشيح لاحتضان بطولة 1994، التي فازت بتنظيمها الولايات المتحدة وفي 1998، التي ظفرت بها فرنسا وبطولة 2006 التي احتضنتها ألمانيا و2010 التي كانت من نصيب جنوب افريقيا.