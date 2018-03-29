الإكوادور تعاقب أسانج بسبب تغريداته عن روسيا

علّقت حكومة الإكوادور نظام الاتصالات الخاص بمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج على خلفية مناقشته لبعض القضايا التي قد تضرّ بعلاقات البلاد الديبلوماسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعزت السلطات الإكوادورية اتخاذ هذا القرار إلى بعض مواقف أسانج التي أزعجتها، من دون تحديدها.

وجاء موقف السلطات في الإكوادور بعد سلسلة من التغريدات نشرها أسانج، مساء الإثنين الماضي، انتقد فيها توقيت طرد دبلوماسيين روس من دول غربية حيث لم يتردد في الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأزمة الدبلوماسية بين لندن وموسكو وعن سعي إقليم كتالونيا للانفصال عن اسبانيا، رغم تحذيرات الإكوادور له بتجنب الموضوعات السياسية المثيرة للجدل.

يشار إلى أنّ تغريدات أسانج أغضبت الآن دونكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية حيث قال أمام البرلمان إنه لأمر مؤسف جدا أن يبقى جوليان أسانج في سفارة الإكوادور بلندن.