فيسبوك تزيد من خيارات التحكم بالخصوصية لمستخدميها

قالت شركة فيسبوك يوم الأربعاء إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات.

تأتي الخطوة في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك فيما أفادت مزاعم بأن شركة للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات.