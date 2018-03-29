مصريون يختارون محمد صلاح رئيسا لمصر بدلا من السيسي في الانتخابات

صوت مواطن مصري لصالح لاعب كرة القدم المشهور محمد صلاح أمس الأربعاء في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في مصر التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وبعد أن قام الناخب المجهول بشطب اسمي مرشحي الرئاسة في ورقة الاقتراع، كتب أسفل الورقة اسم لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، ورسم جانب اسمه كرة قدم ووضع إشارة تدلل على الموافقة على اختياره لمنصب الرئاسة.
يذكر أن اللاعب محمد صلاح، مهاجم ليفربول، حطم الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي، بعدما بات أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أهدافاً بقدمه اليسرى في موسم واحد، فقد أحرز ليفربول 73 هدفًا فى الدورى الإنجليزى، منهم 28 هدفاً بتوقيع محمد صلاح الذى يتصدر قائمة هدافى الدوري، بفارق 4 أهداف عن هارى كين الوصيف.