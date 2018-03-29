أكدت السلطات الفرنسية اعتقال عناصر الشرطة لرجل كان يقود سيارته بسرعة باتجاه مجموعة من الجنود الذين كانوا يركضون خارج قاعدتهم العسكرية الواقعة في إحدى مناطق جبال الألب الفرنسية.
فرنسا: اعتقال رجل حاول دهس جنود قرب مدينة غرونوبل
فرنسا: اعتقال رجل حاول دهس جنود قرب مدينة غرونوبل
وأشارت معلومات إلى عدم التأكد ممّا إذا كان السائق يسعى لدهس الجنود، وهم عشرة من سلاح المدفعية، أم أنه كان يحاول تخويفهم فقط.
وأثار الحادث القلق في بلد يعيش في حالة تأهب بعد أن قتل شخص موال لتنظيم الدولة الإسلامية أربعة أشخاص في جنوب غرب البلاد يوم الجمعة في أول هجوم من نوعه منذ رفع الرئيس إيمانويل ماكرون لحالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين.
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- مقتل شخص واصابة آخر في حادث دهس في مدينة مرسيليا الفرنسية.
- إصابة 6 جنود فرنسيين في عملية دهس بباريس وإلقاء القبض على المهاجم.
- بلجيكا: اعتقال فرنسي حاول دهس مارة في مدينة أنتويرب.
ولم يسفر الحادث الذي وقع في بلدة صغيرة جنوبي مدينة غرونوبل عن وقوع إصابات. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس البلدية قوله إن أطفال المدارس سيبقون داخل مدارسهم إلى حين اعتقال السائق.
مصدر قريب من التحقيق أكد أنّ دوافع السائق لم تتضح ويجري التعامل مع الحادث بجدية.
وقال ماكرون أمس الأربعاء، لدى تأبينه ضابط درك حل محل امرأة في هجوم على متجر في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي قبل أن يلقى حتفه على يد المهاجم المسلح الإسلامي، "ما نقاتله هو أصولية إسلامية توجد في الخفاء".