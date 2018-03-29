قالت الشرطة الفرنسية إن نباتياً فرنسياً سيمثل أمام المحكمة اليوم الخميس لنشره رسالة تأييد لقتل جزار على يد إسلامي متشدد نفذ هجوم على متجر ببلدة تريب الفرنسية الأسبوع الماضي.
محاكمة نباتي فرنسي تعاطف مع قتل جزار بهجوم تريب
محاكمة نباتي فرنسي تعاطف مع قتل جزار بهجوم تريب
ونشر الشخص النباتي رسالة على موقع فيسبوك قال فيها إنه "لا يتعاطف بالمرة" مع الجزار كريستيان ميدفيز الذي قُتل خلال الهجوم، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية تأييداً للإرهاب.
وأقام اتحاد الجزارين الفرنسيين دعوى ضد صاحب المنشور الذي تم حذفه لاحقاً.
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وصدر حكم بسجن ناشط يساري لمدة عام مع إيقاف التنفيذ يوم الثلاثاء لإشادته بوفاة ضابط الدرك الفرنسي أرنو بلترام خلال نفس الحادث.
وينص القانون الفرنسي على توقيع عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو على من يثبت تأييده للإرهاب.
وقتل رضوان لقديم المغربي الأصل أربعة أشخاص خلال الحادث منهم ثلاثة داخل متجر في تريب قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية. وكان بين القتلى بلترام وميدفيز.
المصدر: رويترز