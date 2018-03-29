فيروس الفدية يخترق أجهزة في شركة بوينغ الأميركية

استيقظ العالم يوم الأربعاء على خبر اختراق الفيروس الإلكتروني "واناكراي" لأنظمة شركة بوينغ الرقمية، مما أثار حالة من الفزع بين المسافرين على متن طائرات الشركة الأميركية.

وفور سماعه بخبر الاختراق، هرع كبير مهندسي بوينغ، مايك فانديرفيل، وأرسل مذكرة استغاثة رجح فيها أن يسبب انتشار الفيروس الضرر بالنظام الإلكتروني المنظم لطائرات من طراز 777.

وحذر فانديرفيل من إمكانية وشيكة لاختراق الفيروس للأنظمة الرقمية على متن الطائرات نفسها.