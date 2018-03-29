مصدر حقوقي: مقتل 871 مدنياً سورياً بينهم 179 طفلاً خلال شهر في الغوطة

قتل 871 مدنياً سورياً، بينهم 179 طفلاً، في الغوطة الشرقية بمرور شهر على تبني مجلس الأمن القرار رقم 2401، حسب ما ذكر تقدير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن القرار 2401، الذي تم تبنيه في 24 شباط/فبراير 2018، لم يوقف أي نوع من الانتهاكات، والتي يشتبه بأن يكون قسم منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل تم استخدام الأسلحة الكيميائية، وهجّر عشرات الآلاف من بلدات ومدن الغوطة الشرقية قسراً بعد أن تم محوها بالكامل تقريباً، على حد وصف التقرير.

وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً إلى أن قوات التحالف السوري الإيراني على الأرض تمكنت من الاستيلاء على 80 بالمائة من الغوطة الشرقية المحاصرة في غضون ثلاثة أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن نتيجة القصف العنيف على بلدات ومدن الغوطة الشرقية.