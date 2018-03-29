هنغاريا تعتقل ألمانياً لبيعه أسلحة بهدف استخدامها ضد المهاجرين

أفادت مصادر قضائية ألمانية أن ناشطاً يمينياً متطرفاً تم اعتقاله على خلفية الاشتباه ببيعهه أسلحة بطريقة غير شرعية على موقع انترنت ويحث المواطنين الألمان عن تسليح أنفسهم ضد المهاجرين.

وقالت صحيفة "لوكال" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن عناصر الشرطة الهنغارية اعتقلوا المشتبه به ماريو روينتش البالغ من العمر 34 عاماً في الصباح الباكر خلال مداهمة منزله في العاصمة بودابست.