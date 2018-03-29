ما هو العضو الجديد الذي اكتشفه العلماء في جسم الإنسان؟ وما هي وظيفته؟

نشرت مجلة "تقارير علمية" مقالا عن اكتشاف فريق بحث من علماء وأطباء أميركيين عضو جديد في جسم الإنسان. وأشار فريق البحث أنّ العضو الجديد ربما يكون العضو الأكبر المكتشف حتى الآن.
وحسب العلماء فالعضو الجديد هو عبارة عن شبكة من القنوات في النسيج الضام الذي يحيط بأعضاء الجسم، وتقوم بحماية بقية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو حدوث ضرر بها أثناء الحركة.
واقترح فريق البحث على شبكة الأنسجة الضامة السميكة والأجزاء المليئة بالسوائل اسم "إنترستايوم" أي مجموعة من الأنسجة ذات البنية الفريدة التي تؤدي مهمة متخصصة على غرار القلب أو الكبد.
ورأى العلماء أن الاكتشاف الجديد عبارة عن قنوات مليئة بالسوائل، ولها ميزاتها وهيئتها الخاصة، التي تجعلها ترتقي لأن تكون عضوا. وتؤدي هذه القنوات المجهرية وظيفة النوابض المرنة لحماية أعضاء الجسم المختلفة من التلف أو الضرر.
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وحسب فيق البحث توجد هذه القنوات المجهرية في جميع أعضاء الجسم تقريبا، وتحتوي هذه "المجاري المائية" الصغيرة على خمس إجمالي سوائل جسم الإنسان وفقا للبيانات الأولية، وفي هذا الشأن أكد نيل دي ثييس أستاذ علم الأمراض الذي شارك في إعداد الدراسة أنّ هذا العضو أكبر من الجلد الذي يحتوي على حوالي 16 في المائة من كتلة الجسم، إذ إن العضو الجديد يعادل حجمه حوالي 20 في المائة من حجم الجسم.
ويفترض فريق البحث وجود علاقة بين هذا العضو الجديد والعمليات الالتهابية التي قد تصيب الجسم، كما يعتبرون أنّ كذلك أنّ تلك القنوات المجهرية ربما تكون سببا لانتشار السرطان في الجسم، إذ إنها تشجع الخلايا السرطانية على ترك الأنسجة التي نشأت بها لتتسرب إلى القنوات.