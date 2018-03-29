نشر الصحفي الإيطالي ومؤسس صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية يوجينيو سكالفاري مقالاً قال فيه إن البابا فرانسيس نفى وجود جهنم.
لا ريبوبليكا: البابا ينفي وجود جهنم والفاتيكان يعلّق
لا ريبوبليكا: البابا ينفي وجود جهنم والفاتيكان يعلّق
وتضمن مقال سكالفاري، البالغ عمره 93 عاماً، تفاصيل مقابلة أجراها مع بابا الفاتيكان وقال خلالها الأخير تصريحات تتناقض مع إحدى ركائز المذهب المسيحي الكاثوليكي.
وكتب سكالفاري على لسان البابا: "أولئك الذين يتوبون يحصلون على الغفران ويدخلون في صفوف من يؤمنون به. لكن أولئك الذين لا يتوبون ولا يمكن أن يغفر لهم فإنهم يختفون. لا وجود للجحيم. ما يحدث هو اختفاء النفوس المخطئة".
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وأصدر الفاتيكان بياناً يوم الخميس نفى فيه أن تكون مقابلة سكالفاري مع البابا قد أجريت من أجل النشر الصحفي.
وقال البيان: "ما نشره سكالفاري هو إعادة كتابة (للمقابلة) من وحي خياله وليس تصريحات مباشرة من البابا. ما تم نشره لا يمكن أن يعتبر نسخة مخلصة لكلمات البابا".