شاهد مارين لوبان "منبوذة" في المسيرة البيضاء المخلدة لذكرى ميريل كنول

تعرضت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف في فرنسا لحملة عدوانية خلال مشاركتها رفقة بعض المسؤولين في حزبها أثناء مشاركتهم الأربعاء في مسيرة بيضاء إحياء لذكرى سيدة مسنة يهودية ميريل كنول قتلت الجمعة.

المتظاهرون هتفوا ضد مشاركة الحزب المتطرف المعادي للسامية والعنصري بشعارات استهجان لدى وصول زعيمة الجبهة الوطنية خاصة بعد ان أعلن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف" على لسان رئيسه فرانسيس خليفات رفضه لمشاركة أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في هذه المسيرة.