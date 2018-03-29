مفتي السعودية: الحوثيون طغمة ليست من الإسلام في شيء

في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، دان الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية إطلاق الحوثيين لصواريخ على المملكة، مؤكدًا أنه عدوان خائب وفاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء

ووصف الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ المقاتلين الحوثيين بالفئة الضالة والمضلة، التي تسعى إلى تنفيذ أوامر أعداء الله، معتبرا أنّ ما قام به المقاتلون الحوثيون عدوان إجرامي خطير، وأنّ الصواريخ التي استهدفت المملكة لم تؤثر بشيء، مضيفا أنّ "هذه التصرفات تدعونا لأن نكون على يقظة من أعدائنا وأن نكون يدًا واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم".

وتابع المفتي قوله قائلا: "أراد الأعداء بهذا الاعتداء إحداث الشر، ولكن ولله الحمد، زاد هذا السعوديين اجتماعًا وقوة ويشد بعضهم أزر بعض، فيعلمون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وفي أمنهم واقتصادهم، فزادهم هذا الهجوم الفاشل قوة إلى قوتهم وثباتًا إلى ثباتهم، والتفوا حول قادتهم".

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وأشاد الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ ببسالة القوات السعودية، داعيا الجميع لمواصلة الدعاء لهم بالنصر والثبات، وتفقد أحوال أسرهم وإعانتهم وسداد ديونهم لأنهم يستحقون منا ذلك.