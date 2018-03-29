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مفتي السعودية: الحوثيون طغمة ليست من الإسلام في شيء

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مفتي السعودية: الحوثيون طغمة ليست من الإسلام في شيء

مفتي السعودية: الحوثيون طغمة ليست من الإسلام في شيء
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في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، دان الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية إطلاق الحوثيين لصواريخ على المملكة، مؤكدًا أنه عدوان خائب وفاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء

ووصف الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ المقاتلين الحوثيين بالفئة الضالة والمضلة، التي تسعى إلى تنفيذ أوامر أعداء الله، معتبرا أنّ ما قام به المقاتلون الحوثيون عدوان إجرامي خطير، وأنّ الصواريخ التي استهدفت المملكة لم تؤثر بشيء، مضيفا أنّ "هذه التصرفات تدعونا لأن نكون على يقظة من أعدائنا وأن نكون يدًا واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم".

وتابع المفتي قوله قائلا: "أراد الأعداء بهذا الاعتداء إحداث الشر، ولكن ولله الحمد، زاد هذا السعوديين اجتماعًا وقوة ويشد بعضهم أزر بعض، فيعلمون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وفي أمنهم واقتصادهم، فزادهم هذا الهجوم الفاشل قوة إلى قوتهم وثباتًا إلى ثباتهم، والتفوا حول قادتهم".

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وأشاد الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ ببسالة القوات السعودية، داعيا الجميع لمواصلة الدعاء لهم بالنصر والثبات، وتفقد أحوال أسرهم وإعانتهم وسداد ديونهم لأنهم يستحقون منا ذلك.

وجاءت تصريحات مفتي المملكة العربية السعودية خلال كلمة ألقاها في برنامج أسبوعي عبر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، وقال:" نشكر الله على نعمة الإسلام، وعلى أن جمع قلوبنا ووحد صفوفنا على هذا الدين كما قال سبحانه (فأصبحتم بنعمته إخوانًا) وقال: (إنما المؤمنون إخوة) فالإسلام آخى بيننا وجمع بين قلوبنا وجعلنا أمة واحدة، لنتعاون على البر والتقوى كما أمرنا سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)".

وأشار مفتي عام المملكة العربية السعودية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمرابطين على ثغور البلاد من رجال الجيش والقوات الجوية والدفاع الجوي، مهيبا بأن يعينهم الجميع بالدعاء الذي لا ينقطع فهم جندٌ باسلون أبلوا بلاءً حسنًا.

يذكر أنّ قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت منذ أربعة أيام سبعة صواريخ أطلقها الحوثيون على مناطق عدة في المملكة بينما أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ بالستية استهدفت مطار الملك خالد في العاصمة الرياض ومطار أبها في عسير ومطار جيزان وعدة أهداف أخرى داخل المملكة العربية السعودية.

وتزامن إطلاق الحوثيين للصواريخ البالستية مع الذكرى الثالثة لشن "عاصفة الحزم"، وهي حرب التحالف التي تقودها السعودية على اليمن.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • وكالة الأنباء السعودية