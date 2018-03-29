قمة الكوريتين الشهر المقبل وترامب يقول إن كيم يتطلع للقائه

تعقد الكوريتان الجنوبية والشمالية قمة في السابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل، فيما قال مصدر صحفي ياباني إن طوكيو اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتطلع للقائه.
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لقاء الكوريتين هو الأول من نوعه منذ عقد ونيف
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين حكوميين كوريين جنوبيين قولهم إنهم أجروا اليوم الخميس محادثات رفيعة المستوى مع نظرائهم الكوريين الشماليين، مشيرة إلى أن لقاء القمة المرتقب هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على عقد مثل هذه القمة في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم عندما أرسل رئيس كوريا الجنوبية مون جاي وفدا إلى بيونغ يانج للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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طوكيو وبيونغ يانغ وتوقعات بعقد قمة ثنائية
في هذه الأثناء ذكرت صحيفة أساهي اليابانية في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تذكر اسمه أن حكومة الزعيم كيم جونغ أون بحثت مع زعماء حزب العمال الكوريين الحاكم في البلاد احتمال عقد اجتماع قمة مع اليابان.
وقالت الصحيفة في تقرير لها من سيول إن حكومة كيم شرحت خططها الدبلوماسية بخصوص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.
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ترامب: كيم جونغ أون يتطلع للقائي
وسبق الاقتراح الياباني لبيونغ يانغ، إعلان الرئيس دونالد ترامب بإن الزعيم الكوري كيم جونج أون يتطلع للقائه، مما يشير إلى أن المحادثات التاريخية المزمعة بين الزعيمين ستمضي قدما.
وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر": "تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن اجتماعه مع كيم جونغ أون مضى بشكل جيد للغاية وإن كيم يتطلع للقائي"، وغرد ترامب قائلا أيضا "أتطلع قدما إلى اجتماعنا".
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وكانت الصين أعلنت أن كيم جونغ أون زار بكين واجتمع مع الرئيس شي جين بينغ، الذي حصل على تعهد من كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وزيارة كيم للصين كانت أول رحلة خارجية معلنة له منذ توليه السلطة عام 2011، ويعتقد محللون أنها إعداد لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض الثلاثاء الماضي إن الصين أطلعت ترامب على الاجتماعات وإن التعهد بنزع السلاح النووي "دليل جديد على أن حملتنا بممارسة أشد الضغوط تهيئ الأجواء المناسبة للحوار مع كوريا الشمالية".
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