قمة الكوريتين الشهر المقبل وترامب يقول إن كيم يتطلع للقائه

تعقد الكوريتان الجنوبية والشمالية قمة في السابع والعشرين من نيسان/أبريل المقبل، فيما قال مصدر صحفي ياباني إن طوكيو اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتطلع للقائه.

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