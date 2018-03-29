أكد باحثون سويسريون وأمريكيون أن البط المطاطي الذي يستخدم كلعبة يلهو بها الطفل وقت الاستحمام يعدُ ملاذا للبكتيريا التي يمكن أن تنشر الأمراض.
بالفيديو: احذروا من اقتناء لعبة البط المطاطي لأطفالكم!!
بالفيديو: احذروا من اقتناء لعبة البط المطاطي لأطفالكم!!
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المجلس الاتحادي السويسري تأكيده بأن الباحثين خلصوا في دراسة لهم إلى نتائج حاسمة مفادها أن كل جسم مطاطي أو بلاستيكي يُدخل إلى سائل ملوث أصلا بإفرازات جسم الشخص الذي يستحم يصبح محمّلاً بالبكتيريا والفطريات
وقال الباحثون في بيان أصدروه عقب تلك الدراسة: "إن البكتريا التي تم العثور عليها تشمل "ليجيونيللا" و"بزوموناس ايروجينوزا" وهي بكتيريا "غالبا ما تكون تتسبب في الالتهابات المكتسبة من المستشفيات".
وأضاف الباحثون في بيانهم: "وجدنا اختلافات كبيرة بين كائنات الحمام المختلفة" ، قال عالم الميكروبيولوجي وكاتبة الدراسة ليزا نيو ، في إشارة إلى أنواع أخرى من ألعاب الحمام مثل التماسيح المطاطية التي تم فحصها أيضاً: "كان أحد الأسباب هو المادة ، لأنها تطلق الكربون الذي يمكن أن يكون بمثابة طعام للبكتيريا."
وبيّنت الدراسة أن مجسمات البط المطاطي وبعد إخضاعها للفحوص المخبرية وجد أن على كل سينتمتر مربع من سطحها عدد من الخلايا يصل الى 75 مليوناً خلية متنوعة من البكتيريا والفطريات، حسب الغارديان.