قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي اليوم، الخميس، إن المحادثات مع جماعة جيش الإسلام المسلحة في سوريا بشأن الرحيل عن جيب الغوطة الشرقية مازالت مستمرة، مضيفاً أن هناك فرصة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.
روسيا: المحادثات مستمرّة مع جيش الإسلام للخروج من الغوطة
روسيا: المحادثات مستمرّة مع جيش الإسلام للخروج من الغوطة
وكانت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا قولها اليوم الخميس إن "عملية مكافحة الإرهاب" في الغوطة الشرقية في سوريا انتهت تقريباً.
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وأضافت زاخاروفا في إفادة أسبوعية أن مدينة دوما، وهي المدينة الرئيسية في الغوطة الشرقية، لا تزال تحت سيطرة مقاتلين إسلاميين.