موسكو تغلق القنصلية الأميركية لديها وتأمر ستين دبلوماسياً أميركياً بمغادرة أراضيها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس ان موسكو تعتزم طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة الأميركية على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
وقال لافروف أن روسيا ستغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ.
وقال لافروف "حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارتنا حيث قام نائبي سيرغي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في بطرسبورغ".
وكانت روسيا قد استدعت السفير الأميركي لديها في وقت سابق.
ومنحت وزارة الخارجية الروسية مهلة يومين للقنصلية العامة للولايات المتحدة في المدينة قبل أن تتوقف عن العمل، فيما حددت تاريخ 5 أبريل/نسيان القادم كأقصى أجل لمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين المطرودين روسيا.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد أعلنت عن طرد نحو 60 دبلوماسيا وموظفا روسيا كانوا يعملون في البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك كإجراء تضامني مع بريطانيا عقب تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وأبنته يوليا في بريطانيا مطلع مارس/أذار الجاري.
صحة يوليا سكريبال إبنة العميل الروسي المزدوج السابق تتحسن