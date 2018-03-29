إكتشاف لديناصور جديد هو الأكثر شراسة

قال علماء إن ديناصورا ضخما من أكلة اللحوم ساد منطقة باتاجونيا بالأرجنتين قبل 85 مليون سنة، حيث كان الأكثر شراسة ضمن مجموعة من الديناصورات هيمنت على أمريكا الجنوبية واستراليا لعشرات الملايين من السنين ولا يعرف عنها الكثير.
وقدم العلماء وصفا للديناصور، الذي أطلق عليه اسم (تراتاينيا) ويبلغ طوله حوالي تسعة أمتار، بناء على حفريات عثر عليها في إقليم نيوكوين بالأرجنتين، ليضيفوا بذلك ديناصورا مهما إلى قائمة الديناصورات التي عاشت في باتاجونيا خلال العصر الطباشيري.
ويندرج هذا الديناصور ضمن مجموعة تسمى (ميجارابتوريد) عاشت في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية قبل قرابة 105 ملايين إلى 85 مليون سنة. ولم يكتشف علماء الحفريات هذه المجموعة إلا منذ سنوات، ولم يتعرفوا على جميع فصائلها بما فيها (تراتاينيا) إلا من خلال هياكل غير كاملة.
وقال مات لامانا عالم الحفريات بمتحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي في بتسبرج "يبدو أن ديناصورات ميجارابتوريد، رغم أنها لا تزال غامضة، كانت مجموعة شرسة تماما من الديناصورات المفترسة".
وعثر العلماء على حوالي نصف العمود الفقري للديناصور (تراتاينيا) وجميع عظام أعلى الفخذين وبعض الضلوع وبعض عظام الحوض. ولم يعثروا على الجمجمة ولا الأطراف أو الذيل.
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المصدر: رويترز.