فقدت كاميراتها في اليابان لتعثر عليها بعد ثلاث سنوات في تايوان

تمّ العثور على كاميرا تصوير فقدتها صاحبتها منذ حوالى ثلاث سنوات. وعُثر على الكاميرا على بُعد أكثر من 240 كيلومترا من المكان الذي فقدت فيه، وذلك بفضل نداء قام به أحد المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تلاميذ في مدرسة "يوي مينغ" الابتدائية في يايلان، وهي مدينة في شمال شرق تايوان، وجدوا الكاميرا، وهي آلة تصوير من طراز كانون جي 12، المقاومة للماء على أحد الشواطئ.

المعلمة بارك لي، التي كانت ترافق التلاميذ كتبت بأنّ الكاميرا كانت مخضرة بالأشنة، ومغطاة بالطحالب. التلاميذ أحضروا الكاميرا إلى الفصل الدراسي واكتشفوا صورا تعود إلى العام 2015. المعلمة بارك لي نشرت الصور على حسابها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في 27 مارس-أذار مع تعليق يشير إلى احتمال أن تكون تلك الصور قد التقطت في اليابان، وطلبت بارك لي المساعدة في التعرف على الشخص الذي قام بالتقاط تلك الصور.

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وبعد يوم واحد فقط، كتبت لي: "بفضل عالم الأنترنت المذهل، وجدنا صاحبة الكاميرا. إنها طالبة تدرس حالياً في السنة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية في معهد اللغات الأجنبية في جامعة صوفيا في طوكيو. العالم حقا مبني على الصدف. لقد قامت برحلة إلى تايوان مع أصدقائها في مارس-أذار للعام الماضي.