مجلس الأمن يصدر بيانا بشأن الهجمات الصاروخية على السعودية

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بموجة هجمات صاروخية على السعودية شنها المسلحون الحوثيون في اليمن وعبر عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن انتهاك حظر للسلاح فرضته المنظمة الدولية على زعماء الحوثيين.

وقالت القوات السعودية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ فوق الرياض قبيل منتصف ليل الأحد. وسقط الحطام على منزل في العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل مصري وإصابة شخصين آخرين. وأضافت القوات أنها دمرت صواريخ أخرى أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة.

وعبر مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا في بيان عن قلقه إزاء تهديد الحوثيين بمواصلة تلك الهجمات في المنطقة.

وتهدد هجمات يوم الأحد بتصعيد خطير في حرب أطلقت شرارة ما تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال البيان "عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم الشديد إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن والتأثير الإنساني المدمر للصراع على المدنيين".

ولم يذكر بيان مجلس الأمن يوم الأربعاء بالاسم من الذي ينتهك حظر السلاح.

كانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في المجلس الشهر الماضي ضد محاولة غربية للتنديد بإيران متهمة إياها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى أيدي الحوثيين. وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.

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محمد بن سلمان يلتقي غوتيريش

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء (27 مارس آذار).

وأشارت تقارير إلى أنهما ناقشا الحرب في سوريا والأزمة في اليمن.

وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن المجاور في عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران، الذين أطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المُعترف بها دوليا. وقُتل في الحرب الأهلية حوالي عشرة آلاف شخص.

المصدر: رويترز