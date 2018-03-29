صحة يوليا سكريبال إبنة العميل الروسي المزدوج السابق تتحسن

قال المركز الإعلامي التابع لمركز الصحة الوطني بسالزبوري في بريطانيا إن الحالة الصحية ليوليا سكريبال ابنة العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال مستقرة، وهي تتعافي بشكل سريع وتخطت المرحلة الحرجة.
يوليا سكريبال نقلت إلى المستشفى في 4 مارس الماضي، بعد ان عثر عليها وأبيها مغمى عليهما في الشارع، إثر تسميمهما بمادة "نوفوتشيك" السامة.
وقالت كريستين بلانشارد مديرة مستشفى سالزبوري في تصريح إعلامي "يسعدني أن أنقل لكم خبرا مفرحا.. حالة يوليا سكريبال تتحسن بسرعة، ولكن ستبقى تحت المراقبة العلاجية على مدار الـ 24 ساعة".
كما أعلن نفس المتحدث بأن حالة سيرغي سكريبال لا تزال حرجة ولكن مستقرة بقوله "حالة والدها سيرغي، حرجة ولكن مستقرة".
ماذا عن الأشخاص الذين كانوا متواجدين في محيط الحادث؟
من جهة أخرى أشار الدكتور كريستين بلانشارد، المديرة الطبية لمستشفى مقاطعة سالزبوري: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مرة أخرى موظفي مستشفى مقاطعة سالزبوري على تقديم هذه الرعاية العالية الجودة لهؤلاء المرضى خلال الأسابيع القليلة الماضية".
"أنا فخور جداً بكل موظفي الخطوط الأمامية وكل من يدعمهم."
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وقامت الشرطة في المقاطعة بوضع المنطقة التي وقع فيها الحادث تحت المراقبة خاصة منطقة لعب الأطفال في حدائق مونتغمري بالقرب من منزل سكريبال.
وقال نائب مساعد المفوض دين هايدون، "أفراد الأمن يقومون بالبحث عن أية مخاطر كإجراء وقائي".
كما عثرت فرق التحقيق الخاصة على أثار مادة نوفيشوك التي استعملت لتسميم سكريبال في مواقع أخرى في المدينة كما تعرض أحد ضباط الشرطة المكلفين بالتحقيق إلى وعكة صحية بفعل هذه المادة ونقل على إثرها إلى المستشفى.
وتتهم الحكومة البريطانية السلطات الروسية بتسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وإبنته، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن المادة الكيميائية المستخدمة قد تم تحديدها على أنها جزء من مجموعة سموم تطال الأعصاب طورتها روسيا والمعروفة باسم نوفيشوك.