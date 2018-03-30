ذكر متحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن مزارعا قتل وأصيب شخص آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية، مع زيادة التوتر يوم الجمعة قبيل احتجاجات يعتزم الفلسطينيون تنظيمها على امتداد الحدود.
مقتل فلسطيني بقذيفة دبابة إسرائيلية
مقتل فلسطيني بقذيفة دبابة إسرائيلية
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق وقال إنه يتحقق من التفاصيل. وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن المزارع قتل وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس.
ويخطط الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء في احتجاج يستمر ستة أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ما أصبحت اليوم إسرائيل. وانتشرت القوات الإسرائيلية على الحدود.
وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قد نشر في وقت سابق تغريدة على حسابه على تويتر يحذر فيها من محاولة ما اسماه "خرق السيادة الاسرائيلية".
ويظهر في الفيديو ما يبدو انه شاب فلسطيني يحاول التقدم باتجاه الحدود الاسرائيلية قبل أن يتلقى رصاصة مطاطية في قدمه.