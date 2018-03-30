مقتل 15 مهاجراً غير شرعي وإصابة 30 آخرين في حادث شرق تركيا

خمسة عشر شخصاً قتلوا وأصيب 30 آخرين شرق تركيا في حادث لحافلة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين، في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وفق وكالة الاناضول التركية الرسمية، فإن هؤلاء المهاجرين قدموا من باكستان وأفغانستان وإيران.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع تحديداً في منطقة إغدير شرق تركيا. وأن الحافلة المخصصة لنقل أربعة عشر مسافراً كان بداخلها أكثر من خمسين مهاجراً.
هذه الحافلة الصغيرة الحجم، كانت قد دخلت الأراضي التركية عبر الحدود الإيرانية. وقد اندلعت فيها النيران بعد ارتطامها بعمود للإنارة، ما أدى لمقتل 15 شخصاً منهم من فارق الحياة محترقاً، أما الجرحى الـ30 فقد تم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج.
وفقاً للوكالة التركية، لم يتم التعرف بعد على السائق. وقد بدأ رجال الامن تحقيقاتهم بهذا الحادث لتحديد أسبابه.
هذا واعتقل رجال الشرطة 13 مهاجراً كانوا على متن حافلة ثانية ترافق الحافلة الأولى التي تعرضت للحادث.
في تركيا، حوادث السير شائعة، عام 2017 حوالى 3530 شخص قتلوا على الطرقات كما أفاد التلفزيون الرسمي التركي.