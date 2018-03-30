جائزة تبليسي الكبرى للجيدو: جورجيا تضرب بقوة في اليوم الأول

الجورجي كان رجل هذا اليوم، حيث ظهر بمستوى قوي في المنازلة الأولى التي خاضها ضد الإسرائيلي مياجاد، حيث تمكن من الفوز بعد تسجيله لأوشي غاري وبعد ذلك إيبون.

مارغفيلاشفيلي ضرب بقوة أيضا في المنازلة نصف النهائية التي جمعته بمواطنه لاشا غيناشفيلي، وحركة وازراي كانت كافية لضمان ورقة العبور للنهائي.

الجورجي الذي كان مدججا بجمهوره واجه في المنازلة النهائية البرازيلي دانييل غارنين، وتمكن من الفوز عليه بعد منازلة قوية.

مارغفيلاشفيلي قال عن هذا التتويج:" هذا الإنجاز يعتبركمحفز كبيربالنسبة لي، خاصة لأن أبي كان حاضرا هنا لتشجيعي هو جميع أفراد عائلتي، هذا منحني دعما إضافيا، أشكر جميع من حضرلمساندتي.

وفي فئة السيدات رياضية هذا اليوم كانت الألمانية تيريزا ستول، حيث أظهرت مهارات كبيرة على مستوى العمل الأرضي، وتمكنت من الفوز بجميع المنازلات التصفوية .

ستول التي واجهت الفرنسية إيلان روسوفو في النهائي بعدما قامت بحركة كوسوتو منحتها وازراري، تمكنت من الفوز واعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد ذهبية داسلدورف السنة الماضية.

ستول:"الأمر مختلف هنا، لأنه عندما تنازل في بلدك تكون مدعما بجمهورك وأفراد عائلتك، الشيئ الإيجابي هو أنك تخوض المنازلات دون ضغط، لذلك الأمر يختلف، لكن الأجواء رائعة حقا ".

من جانبه شخفيمياني كان ثاني رياضي يحرز معدن الذهب لجورجيا في فئة الذكور بعد فوزه على مواطنه بابيناشفيلي. وزير الثقافة والرياضة الجيورجي هو من قدم الميدالية للفائز.

وفي زون أٌقل من 48 كيلوغراما سيدات، لم تجد السلوفينية ماروسا ستونغار صعوبة كبيرة في الفوزعلى الصربية ميليكا نيكوليتش وإحراز الميدالية الأكثر لمعانا.

الحظ في هذا اليوم كان حليف الفرنسية أموندين بوشار بعدما هزمت في المنازلة النهائية إيفلين تشوف عن طريق وازاري.

فيما كانت أجمل حركة من المواجهة التي جمعت بين كل من لاشا شادونيلي من جيورجا والأذربيجاني أوروج فاليزادا، بعد تمكن الجورجي من إسقاط خصمه أرضا بطريقة رائعة.