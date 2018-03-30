درب الجلجلة في شوارع القدس العتيقة
في شوارع القدس العتيقة، يوم الجمعة الحزينة، سار المؤمنون المسيحيون الذين يتبعون الطقوس الغربية على طريق الجلجلة التي سار عليها يسوع المسيح قبل أن يوضع على الصليب ويتألم ويموت ليعود ويحيا صباح يوم الاحد. ويوم الاحد الذي يلي يوم سبت النور هو يوم عيد الفصح.
وتحت إجراءات أمنية مشددة للجيش الإسرائيلي، قام هؤلاء المؤمنون بإعادة تصوير درب الجلجلة وتوقفوا أربع عشرة مرة ليعودوا تذكر تلك اللحظات الأليمة. المحطات الخمس الأخيرة موجودة داخل كنيسة القيامة التي يعتقد انها بُنيت حيث صُلِب المسيح.