ألمانيا تمنع عرض 700 فيلم في يوم الجمعة العظيمة

يوم الجمعة الحزينة أو يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية هو يوم عطلة رسمية، إذ يمثل يوم الجمعة الذي صلب فيه يسوع المسيح. إنه يسبق يوم أحد الفصح الذي هو أيضاً يوم عيد وعطلة رسمية.
لكن الملفت في ألمانيا، في يوم الجمعة العظيمة لهذا العام 2018، أن العديد من الأفلام منعت من العرض في صالات السينما. ويبلغ عدد هذه الأفلام ما يقارب 700 فيلم من بينها أفلام رعب وكوميديا ودراما وغيرها. إنها الأفلام التي تعتبر "انتهاكاً للشعور الديني والأخلاقي".
قائمة الأفلام هذه، وضعت قبل أكثر من خمسة عقود، أي منذ خمسينيات القرن الماضي. ويبقى لكل ولاية من الولايات الألمانية أن تحدد قائمتها الخاصة بها.
في السنوات الأولى لوضع قائمة الأفلام الممنوعة في فترة عيد الفصح، شكلت الأفلام الجديدة والصادرة في العام نفسه أكثر من 50% من الأفلام الممنوع عرضها. لكن مع مرور الزمن، بدأت تتغير هذه القرارات حتى أضحت تشكل الأفلام الجديدة الصادرة في العام نفسه أقل من 1% من مجموع أفلام القائمة.
اليكم فيما يلي بعض الأفلام التي منع عرضها:
- باتمان، بروس لي، مونتي بايتون: حياة براين، (عرضت للمرة الأولى عام 1980)
- كونان البربري، سكريم، هالوين (1982)،
- ذا بوغي مان (1983)،
- ترمينايتر (1985)،
- روبوكوب (1987)،
- ماد ماكس (1988)،
- شيش وشونغ (1988)،
- غوستباسترز (1990)،
- ماري بوبينز (1995)،
- بلايد (1998)،
- هايدي (2001)،
- جاكاس (2003)،
- دامب ودامبر 2 (2003)
- ساو 4 (2008)،
- فاينيل ديستينايشن 5 (2011).