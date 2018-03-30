أضخم بناء خشبي في أوروبا يتعرض لخطر للإنهيار

تعتبر دار برينكيبو اليونانية لرعاية الأيتام في مدينة اسطنبول بتركيا أضخم بناء مصنوع من الخشب في كل أوروبا، وثاني أكبر بناء على مستوى العالم.
البناء موجود في جزيرة بيوك أضه، وهي إحدى تسع جزر تدعى جزر الأميرات تتواجد قرب سواحل مدينة إسطنبول. وقد بني في العام 1898 وبقي يعمل كدار للأيتام لمدة 60 عاماً حتى أصبح خارج الخدمة سنة 1964 وبقي فارغاً ومهملاً منذ ذلك الحين.
تعرض المبنى الخشبي لحريق في العام 1980، واستمر عرضة للتآكل والتهالك، حتى أن اتحاد الآثار الأوروبي "يوروبا نوسترا" قام بإدراجه ضمن قائمة أكثر الأماكن والمعالم الأثرية الأوروبية تعرضاً للخطر.
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واليوم، يقبع البناء تحت خطر الانهيار، وطبقاً لتقديرات مديرة المكتب التركي لجمعية "يوروبا نوسترا" بورجين ألتينساي أوزغونير فإن ميزانية عمليات الترميم اللازمة لإنقاذ البناء من خطر الإنهيار تبلغ خمسين مليون يورو، يمكن حينها إعادة استخدامه وتحويله إلى مركز لإقامة نشاطات ثقافية متعلقة بالبيئة وحوار الأديان.