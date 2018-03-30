معرض لحيوانات ضخمة من الشوكولاتة البلجيكية

محبو الشوكولاتة قد يجدون مدينة أحلامهم في ديربوي ببلجيكا التي تستضيف معرضا يضم تماثيل عملاقة لأفيال وقردة وطيور كلها مصنوعة من الشوكولاتة البلجيكية.
والتماثيل التي يصل طولها إلى ثلاثة أمتار هي محور المعرض الذي يضم 50 عملا فنيا من الشوكولاتة صنعها 40 فنانا دوليا.
ويتضمن المعرض الذي يحمل اسم شوكو بالاس في المدينة الواقعة جنوب شرقي بروكسل نهرا من الشوكولاتة وأكشاكا تبيع حلوى الماكرون ومشروبات الشوكولاتة المخلوطة بالكحول.
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واجتذب الحدث بالفعل أكثر من 30 ألف زائر ومن المتوقع تدفق المزيد خلال عطلة عيد الفصح وحتى انتهاء المعرض في الثامن من أبريل نيسان.
وتطلق مدينة ديربوي، التي يسكنها نحو عشرة آلاف نسمة، على نفسها اسم "أصغر مدينة في العالم" وتجتذب سياحا من بروكسل ولوكسمبورج.
وقالت لورا تروملين من مجموعة (بي.إل.جي) للدعاية التي نظمت الحدث "الفكرة تتمثل في إقامة أكبر مهرجان لتماثيل الشوكولاتة في العالم في أصغر مدينة في العالم.
المصدر : رويترز.