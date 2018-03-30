عاجل

عاجل

المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان يلتقي بقيادات لمنظمات يهودية أميركية

تقرأ الآن:

محمد بن سلمان يلتقي بقيادات لمنظمات يهودية أميركية

محمد بن سلمان يلتقي بقيادات لمنظمات يهودية أميركية
حجم النص Aa Aa

قالت وكالة بلومبرغ الإخبارية نقلاً عن السفارة السعودية بواشنطن إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى بعدد من قيادات المنظمات اليهودية الكبرى بمدينة نيويورك أثناء زيارته الجارية للولايات المتحدة الأميركية.

وطبقاً لبلومبرغ، تضمنت المقابلة لقاء بن سلمان بالحاخام ريتشارد جيكوبز، وهو رئيس اتحاد إصلاح اليهودية، وألين فيغين، وهو نائب رئيس الاتحاد الأرثودوكسي اليهودي، بالإضافة إلى رئيس الكنيس المتحد لليهود المحافظين، الحاخام ستيفين ويرنيك.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "إن اللقاء شدد على الرابطة المشتركة بين جميع البشر، بما يؤكد أهمية التسامح والتعايش والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".

أخبار متعلقة:

محمد بن سلمان: الحرب مع إيران قد تندلع في غضون 10 إلى 15 سنة

مخاوف إسرائيلية من رغبة السعودية في تطوير قدراتها النووية

اللقاء هو الأول لمسؤول سعودي بهذا الحجم بحاخامات يهود منذ لقاء الملك الراحل عبد الله بن بعد العزيز آل سعود بالحاخام مارك شنايدر في عدة مناسبات أثناء فترة حكمه بين أعوام 2005 و2015.

كذلك التقى بن سلمان باثنين من رجال الدين المسيحي الكاثوليك وذلك في إطار حملته للترويج لحوار الأديان كجزء من الرؤية السعودية للانفتاح الديني والثقافي على العالم.

المصدر: بلومبرغ

Journalist name • عمرو حسن