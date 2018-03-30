محمد بن سلمان يلتقي بقيادات لمنظمات يهودية أميركية

قالت وكالة بلومبرغ الإخبارية نقلاً عن السفارة السعودية بواشنطن إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى بعدد من قيادات المنظمات اليهودية الكبرى بمدينة نيويورك أثناء زيارته الجارية للولايات المتحدة الأميركية.
وطبقاً لبلومبرغ، تضمنت المقابلة لقاء بن سلمان بالحاخام ريتشارد جيكوبز، وهو رئيس اتحاد إصلاح اليهودية، وألين فيغين، وهو نائب رئيس الاتحاد الأرثودوكسي اليهودي، بالإضافة إلى رئيس الكنيس المتحد لليهود المحافظين، الحاخام ستيفين ويرنيك.
وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "إن اللقاء شدد على الرابطة المشتركة بين جميع البشر، بما يؤكد أهمية التسامح والتعايش والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".