طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وذلك من أجل تجنب حرب محتملة بين إيران والسعودية في المستقبل القريب.
محمد بن سلمان: الحرب مع إيران قد تندلع في غضون 10 إلى 15 سنة
محمد بن سلمان: الحرب مع إيران قد تندلع في غضون 10 إلى 15 سنة
وقال بن سلمان في حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يوم الجمعة: "يجب أن ننجح في تحقيق هدفنا في تجنب المواجهة العسكرية. إذا لم ننجح في ذلك فمن المحتمل أن ندخل في حرب ضد إيران في غضون 10-15 سنة".
وطبقاُ لبن سلمان، فرض عقوبات دولية "سيخلق مزيداً من الضغط على النظام" الإيراني في وقت تتدخل فيه السياسات الإيرانية بنزاعات شرق أوسطية كالوضع في سوريا واليمن والعراق ولبنان، وهو ما تعتبره السعودية تهديداً مباشراً لأمنها.
القضاء على الإرهاب
كذلك قال ولي العهد السعودي إن القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بالتخلص من ما وصفه بالأفكار المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: "الإخوان المسلمون (جماعة) حاضنة للإرهاب. يجب علينا أن نتخلص من التطرف. لا يمكن لأحد أن يصير إرهابياً طالما لا يوجد تطرف".
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وتتزعم السعودية قوات التحالف العربي التي تحارب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باليمن منذ عام 2015، وقال بن سلمان إنه لولا تدخل قوات التحالف لقُسِم اليمن إلى جزئين يحكمهما كل من الحوثيين وجماعة القاعدة الإرهابية.
وتتعرض الأراضي السعودية لقصف بصواريخ باليستية حوثية كان آخرها ثلاثة صواريخ استهدفوا الرياض ونتج عن سقوطهم مقتل مصري وإصابة اثنين بالعاصمة السعودية يوم الأحد الماضي.
وقال بن سلمان إن تلك الصواريخ تعد مؤشراً على لفظ القوات الحوثية لأنفاسها الأخيرة، وأضاف: "إنهم يريدون فعل كل ما يمكن فعله قبل أن ينهاروا".