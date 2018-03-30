بدون تعليق الأسبوع من اليابان إلى السلفادور مرورا بإسبانيا وإسرائيل

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

إسبانيا: أكثر من 55 ألف متظاهر تضامنا مع كارلس بوغديمون

اندلعت احتجاجات صاحبتها مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في أنحاء عدة من إقليم كتالونيا الاسباني، إثر اعتقال الزعيم السابق للإقليم كارلس بوغديمون في ألمانيا. وشهدت معظم أنحاء إقليم كتالونيا الاسباني احتجاجات كبيرة شارك فيها حوالى 55 ألف متظاهر بعد اعتقال الزعيم السابق للإقليم كارلس بوغديمون في ألمانيا، وأصيب أكثر من 90 شخصا في مواجهات مع الشرطة ونظرا لحدة المواجهات، فقد اضطرت الشرطة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.

السلفادور: شياطين حمر في الشوارع لجلد الناس

مع اقتراب عيد الفصح عند الطوائف المسيحية، أقام مواطنون من السلفادور تقليداً سنوياً يمثل الصراع بين الخير والشر في العالم، حيث يجلد بعض الذين تنكروا بزيّ الشيطان الناس في الشارع. التقليد شائع في مدينة تكسيستيبيكي التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات شمال العاصمة سان سالفادور، وفي عدّة مناطق أخرى من الجمهورية التي تقع في أميركا الوسطى. ويقوم ممثلون متنكرين بأزياء الشيطان بملاحقة الناس في الشارع وضربها بسوط صغير بسبب الخطايا التي ارتكبوها. وثمة ممثل واحد يلعب دور المسيح عيسى.

إسرائيل: طائرتان تتصادمان على مدرج مطار بن غوريون

في مطار بن غوريون في تل أبيب اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا جيرمانيا" كانت متجهة إلى برلين الأربعاء بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" كانت تستعد للإقلاع إلى روما. الاصطدام على مدرج مطار بن غوريون الواقع على بعد 15 كيلومترا من تل أبيب سبب أضرار مادية على مستوي مقصورة الطائرتين.

روسيا: نعي ضحايا حريق كيميروفو القاتل وسط غضب كبير

دخلت روسيا الأربعاء في حداد على ضحيا حريق المركز التجاري كيميروفو الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 64 شخصًا من بينهم 41 طفلاً. ووسط صدمة وغضب كبيرينشيعت جنازة أول الضحايا. وتجمع المئات من الأشخاص في اليوم السابق في الساحة المركزية للمدينة للتعبير عن آلامهم وغضبهم كما طالب البعض باستقالة السلطات المحلية.

اليابان: أزهار الكرز تغزو حدائق طوكيو

تجمع العشرات من اليابانيين عند ضفتي نهر ميغو وسط طوكيو لالتقاط الصور والتمتع بجمال الزهر الذي بدأ يتفتح على أغصان الشجر. فمنذ بدء الربيع في الأسبوع الماضي، تحولت حدائق العاصمة اليابانية إلى مروج من الزهر، ويتوقع أن يستمر هذا المهرجان الطبيعي حتى نهاية الأسبوع.

الفلبين: التكفير عن الذنوب في أسبوع الآلام

يحتفل الفيلبينيون الكاثوليك بعيد الفصح وأسبوع الآلام بعدد من الطقوس التي تختلف عن احتفالات نظرائهم ببقاع مختلفة من العالم. وتنطوي الطقوس الفلبينية على العديد من مظاهر تكفير الذنوب كمواكب جلد الذات والصلب على أعمدة خشبية عملاقة. وتعود تلك الطقوس لحقبة وصول الإرسالين الإسبان الأوائل للفلبين في القرن السادس عشر ميلادي.