شاهد: تأبين ضحايا حريق مخفر للشرطة في فينزويلا
قام العشرات من أهالي الضحايا ممن لقوا حتفهم بحريق مخفر للشرطة بمدينة بلنسية بفينزويلا بتأمين موتاهم بجنازات كبيرة يوم الجمعة.
وقتل 68 شخصاً بالحريق الذي نشب إبان أعمال شغب اندلعت بالمخفر يوم الخميس، مما أثار تساؤلات واتهامات من منظمات مدنية للسلطات الفنزويلية بسبب اكتظاظ سجون الأقسام وتدني الأوضاع الإنسانية بها.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أسر تجمعت خارج مركز الشرطة على أمل معرفة أخبار حول ذويهم دون جدوى.
وقال المدعي العام طارق وليام صعب على تويتر: "يضمن مكتب المدعي العام إجراء تحقيقات مستفيضة من أجل التوضيح الفوري لما جرى في تلك الأحداث المؤلمة التي تركت عشرات الأسر الفنزويلية في حالة حداد".
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